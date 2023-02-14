أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُعقد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع رالثانى عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، للتحضير لأعمال الدورة العادية 58 للمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى، والمقرر انعقادهما بالجمهورية الجزائرية يومى 13 و14 مارس المقبل.

القاهرة

تنظم إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ورشة عمل حول "الابتكار من أجل الطاقة المستدامة فى العالم العربى وكفاءة الطاقة والتنقل الكهربائى"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لمدة يومين.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعًا حول تداعيات ارتفاع مناسيب مياه البحار على السلم والأمن الدوليين، وذلك بدعوة من حكومة مالطا، التى ترأس المجلس خلال شهر فبراير الجارى.

تونس

تنطلق فعاليات منتدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" السنوى الأول ''للثقافة والفنون"، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية.

رام الله

يبدأ الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ خطوات العصيان، ضمن مسار الخطة التى أعلنت عنها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

القاهرة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة "لجنة التربية وعلم النفس" ندوة ثقافية بعنوان "التكنولوجيا فى التربية وعلم النفس".

القاهرة

يشارك مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما مع طلاب إدارة الموهوبين والتعلم الذكى فى فعاليات خاصة بالأطفال ذوى الهمم.

الإسكندرية

تشهد مكتبة الإسكندرية حفل توقيع مراسم اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمجلس العربى للطفولة والتنمية.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مُتحف الآثار، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ندوة بعنوان "استخدام فن الموزاييك فى الترويج لمدينة الإسكندرية"، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بالمبنى الرئيسى بالمكتبة.

القاهرة

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الإبداع فى التسويق"، وذلك بمقر سفارة المعرفة التابع لمكتبة الإسكندرية بجامعة القاهرة.

الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية عرضا خاصا لفيلم "المواطن مصرى" للمخرج صلاح أبو سيف، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية، بمناسبة ذكرى مرور عامين على رحيل الفنان عزت العلايلى.

القاهرة

يقيم أتيليه القاهرة "جماعة الفنانين والكتاب" ندوة ثقافية لمناقشة ديوان للشاعرة والفنانة التشكيلية ماجدة جبر، بعنوان "لسه بنضحك بالألوان"، وهو ديوان شعر بالعامية المصرية.

القاهرة

ينظم أتيلية العرب للثقافة والفنون، بصالون ضى الثقافى بالزمالك، أمسية فنية لعالم المصريات المعروف الدكتور فكرى حسن، لمناقشة كتابه "أشعار الحب فى مصر القديمة".