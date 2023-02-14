طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درحات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود البلاد اليوم طقس بارد صباحا ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن توافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من "مطروح - الإسكندرية – البحيرة - كفر الشيخ".

ومن المتوقع أن تكون الأمطار أقل حدة لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى، كما من الممكن أن تمتد الأمطار خفيفة مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 17 09

العاصمة الادارية 17 08

6 أكتوبر 17 08

بنهـا 17 08

دمنهور 16 10

وادى النطرون 17 09

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 16 09

دمياط 17 10

بورسعيد 17 11

الإسماعيلية 18 07

السويس 17 09

العريش 16 09

رفح 16 08

رأس سدر 18 10

نخل 15 01

كاترين 11 -01

الطور 20 11

طابا 16 10

شرم الشيخ 21 12

الاسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 15 08

السلوم 15 06

سيوة 17 05

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 11

سفاجا 21 12

مرسى علم 21 12

شلاتين 23 13

حلايب 22 14

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 18 05

أسيوط 18 05

سوهاج 19 06

قنا 20 09

الأقصر 20 09

أسوان 21 10

الوادى الجديد 20 06

أبوسمبل 21 10