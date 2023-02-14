البحوث الفلكية: مصر ليست فى حزام الزلازل

جدة - نرمين السيد - وقال: "حزام الزلازل ليس "كوب"، يتم تحريكه، ولكن حزام الزلازل ثابت ولا يتغير ومصر ليست ضمن حزام الزلازل".

وأوضح أن هناك بعض المناطق التى يمكن أن يحدث بها نشاط للزلازل وهى خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، إضافة إلى حدوث الزلازل فى المناطق اليونانية والقبرصية وهذه بعيدة عن مصر، ولكن قد نشعر ببعضها.

وأكد أنه لابد أن نفصل بين زلزال تركيا وتوابعه، وبين الزلزال الذى حدث فى فلسطين، مشيرا إلى أن هناك اختلافا كبيرا بين تلك الزلازل ".

وأضاف أن توابع زلزال تركيا كانت كبيرة حيث كان لها سبب فى تفاقم الأزمة والانهيارات التى حدثت، متابعا، أن موجات تسونامي، تحدث نتيجة حدوث زلازل فى المحيطات والبحار، ولكن من الصعب أن تسبب الزلازل العادية التسونامي.