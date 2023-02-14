انطلاق عرض موسيقى عالمى من معبد حتشبسوت بالأقصر

جدة - نرمين السيد - انطلقت، مساء أمس، من رحاب معبد حتشبسوت بالأقصر فاعليات العرض الموسيقى العالمى لفريق Adriatique بحضور ما يقرب من ٣٠٠٠ سائح، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية فى الأماكن الأثرية تساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى وحدوث رواج سياحى فى الأماكن الأثرية الموجودة بالمدينة التى يتم تنظيم الفعالية بها حيث يقوم السائحين بزيارة هذه الأماكن إلى جانب حضورهم للفعالية، لافتا إلى وجود اقبال كبير من مختلف دول العالم لتنظيم فعالياتها فى الأماكن الأثرية بمصر ولاسيما بمدينة الأقصر.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن رعاية الهيئة لمثل هذه الفعاليات وإقامتها فى الأماكن الأثرية يعد دعاية للمقصد السياحى المصرى كما يأتى فى إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر والتى تهدف لإبراز المقصد السياحى المصرى كمقصد متجدد نابض بالحياة وذلك من خلال تنظيم ورعاية الأحداث والفعاليات المختلفة التى تُقام بمصر.

كما أشارت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن هذا الحدث تم بثه على المنصات الرقمية للشركة المنظمة للحدث والتى يبلغ عدد مشاهديها ومتابعيها ما يقرب من ٦٠ مليون مشاهد ومتابع على مستوى العالم، مؤكدة على أهمية المنصات الرقمية التى تتمتع بنسبة مشاهدة عالية فى الدعاية والترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته السياحية المتنوعة وما يذخر به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

جدير بالذكر أن معبد حتشبسوت بالدير البحرى بمدينة الأقصر كان قد شهد احتفالية وعرض أزياء دار الأزياء الإيطالية العالمية ستيفانو ريتشى بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للدار.

كما شهدت منطقة أهرامات الجيزة حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاصة بدار الأزياء الفرنسية العالمية ديور لخريف وشتاء ٢٠٢٣.