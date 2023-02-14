4 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس الثلاثاء (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود البلاد اليوم طقس بارد صباحا ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.
ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
أما عن أماكن سقوط الأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة على جنوب الوجه البحرى، ثم إلى القاهرة الكبرى ليلا على بعض الأنحاء.
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