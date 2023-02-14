الصحة: معدلات الإصابة بكورونا منخفضة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد الغفار، فى تصريحات له، إن منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد انتهاء الجائحة ومازالت هناك توصيات بالحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة وتطهير الأيدى والأسطح بشكل مستمر.
وأشار إلى أن موسم الشتاء يعتبر فترة انتشار أمراض الجهاز التنفسي، وهذا أمر طبيعي، موضحا أن أكثر معدلات الانتشار من حيث الإصابات فى مصر حاليا للإنفلونزا الموسمية ويليها الفيروس المخلوى ثم فيروس كورونا.
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