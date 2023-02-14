ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون بهدفي محمد صلاح وجاكبو.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 12:30 صباحاً - فاز فريق ليفربول على نظيره ايفرتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

أحرز هدفي الريدز كل من محمد صلاح، وكودي جاكبو في الدقيقتين 36 و49 على التوالي.

وارتقى نادي ليفربول الى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 7 لقاءات وتسجيل 36 هدفاً وتلقي 28.

بينما يحل فريق ايفرتون في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 11 مواجهة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم العالمية أصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 الذي يشارك في 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب واحد (71 هدفًا ، 29 تمريرة حاسمة في آنفيلد). وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح بات ثالث أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في 100 هدف على ملعب واحد، لقد فعل ذلك في 104 مباريات، خلف كل من آلان شيرر (74 في إيوود بارك) وتيري هنري (92 في هايبري).

وعاني ليفربول من سلسلة نتائج سلبية متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما أدي إلي تراجعه في جدول الترتيب حيث خاض 20 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات بالإضافة إلى 5 تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا.

ولم يعرف ليفربول طعم الانتصارات خلال آخر أربع جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، حيث خسر أمام برينتفورد وبرايتون فى الجولتين الـ 19 و الـ 20، فيما تعادل سلبيًا ضد تشيلسي بالجولة الـ 21، قبل أن يسقط أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل.

واستعاد الريدز نغمة الانتصارات من جديد في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يعود الفوز الأخير لكتيبة كلوب في البريميرليج إلى الجولة الثامنة عشر أمام ليستر سيتى، بهدفين مقابل هدف.

وكسر النجم المصرى محمد صلاح الصيام التهديفى الذى عانى منه مع ليفربول في المواجهات الخمس الأخيرة، حيث جاءت أخر أهدافه أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزى في يناير الماضى.

وتاريخياً التقى فريقا ليفربول ضد ايفرتون في 147 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها الريدز تحقيق انتصار في 64 مباراة والتعادل في 54 مواجهة وتلقى الخسارة أمام غريمه في الديربي بواقع 54 مواجهة.

ونجح نادي ليفربول في تسجيل 199 هدفاً وسيكون الهدف الافتتاحي للريدز في مباراة اليوم مميز حيث سيكون رقم 200 في تاريخ الديربي بينما أحرز ايفرتون 127 هدفاً حتى الآن.

ويتصدر ايان راش أسطورة نادي ليفربول ترتيب هدافي مباريات ديربي الميرسيسايد بواقع 20 هدفاً بينما يأتي ستيفن جيرارد في المركز الثاني بواقع 10 أهداف.

وانتهت آخر مواجهة بين ليفربول ضد ايفرتون بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي أقيمت على ملعب "جوديسون بارك" في الدوري الإنجليزي والتي أقيمت سبتمبر الماضي أمام 39 ألف مشجع.

وسبق أن خاض محمد صلاح في 8 مباريات في ديربي الميرسيسايد حقق فيها فريق محمد صلاح في الفوز خلال 4 مباريات والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 4 أهداف وصناعة هدف 1.

ساهم مو صلاح جناح ليفربول فى 99 هدفا مع الريدز على ملعب انفيلد بواقع تسجيل 70 هدفا وصناعة 29 هدفا، من مجموع 103 مباريات، وفى حال تسجيل أو صناعة محمد صلاح هدفا اليوم أمام إيفرتون، سيصبح اللاعب الثالث عشر الذى يصل إلى 100 هدف في ملعب واحد فى مسابقة الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، جوميز، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فباينيو، ستيفان بايتيتش، هندرسون.

خط الهجوم: جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح.

تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمي: بيكفورد .

خط الدفاع: شيموس كولمان، كونور كودي، جيمس تاركوفسكي، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: عبد الله دوكوري، إدريسا جاي، أمادو أونانا، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: أليكس إيوبي، سيميز.

ليفربول ضد إيفرتون