البابا يحتفل بمرو 10 سنوات على تأسيس مكتب المشروعات (صور)

جدة - نرمين السيد - حضرت الحفل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة السابقة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من السفراء ورجال المجتمع، فضلا عن عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

وتم خلال الحفل عرض عديد من المشروعات التى أنجزها المكتب خلال السنوات العشر الماضية منذ تأسيسه.

وفى الختام، ألقى البابا تواضروس كلمة تناول خلالها دور الكنيسة فى خدمة المجتمع، لافتًا إلى أهمية مساندة الدولة فى جهودها لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وكان البابا تواضروس المكتب البابوى للمشروعات لخدمة المجتمع المصرى عام 2013، حيث يقدم خدماته بالتعاون مع الآباء المطارنة والأساقفة فى الإيبارشيات، من خلال 4 برامج، هى:

برنامج عيون مصر للتعليم.

برنامج كيمى للخدمات الصحية.

برنامج راكوتى للتطوير المؤسسى وبناء القدرات.

برنامج سان مارك للمساعدات الإنسانية.

وأنجز المكتب البابوى للمشروعات منذ تأسيسه 64 مشروعًا كبيرًا و210 مشروعات صغيرة "فرديًّا"، كما تمكن من الوصول بخدماته إلى ما يقرب من 28 ألف مستفيد.