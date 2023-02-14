وزير الصحة ينعى الرائدة الريفية حبيبة راشد

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، حبيبة السيد راشد الرائدة الريفية بوحدة طب الأسرة ببساتين بركات، التابعة لإدارة بلبيس الصحية، فى محافظة الشرقية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.





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