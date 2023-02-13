الإفتاء تحذر من الشك الزائد وسوء الظن بين المخطوبين

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تكدير العلاقة بين الخطيبين بسوء الظن، وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما يتنافى مع الحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التى قصدها الشرع الشريف فى تشريع الخطبة.





وشددت الدار، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن الله سبحانه وتعالى، نهى عباده المؤمنين عن سوء الظن فى مواطن كثيرة فى كتابه العزيز، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ صورة الحجرات. قال الإمام ابن كثير فى "تفسيره" يقول تعالى -أى فى هذه الآية- ناهيًا عباده المؤمنين عن كثيرٍ من الظن، وهو: التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضًا، فليُجتَنَبْ كثيرٌ منه احتياطًا، وروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: "ولا تَظُنَّنَّ بكلمةٍ خَرَجَتْ مِن أخيكَ المسلمِ إلا خيرًا وأنتَ تَجِدُ لها في الخير مَحْمَلًا".

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