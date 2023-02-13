أحمد عيسى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

جدة - نرمين السيد - وأطلع أعضاء المجلس على موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، فى مجموعه، وسيتم تحديد جلسة قادمة للتصويت النهائى.

وأكد أن مشروع القانون سيكون له دور مهم فى تحقيق التوزان بين سلطة الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة فى مصر وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب.

وأطلع أعضاء المجلس على التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والذى تضمن نتيجة استطلاع الرأى، الذى أجراه للمؤسسات العاملة لصناعة السياحة وآراء الخبراء وخاصة الخبراء التنفيذين بها عن مستقبل الصناعة.

وأشار إلى أن "المؤشر العام لباروميتر السياحة فى مصر"، وفقا لهذا التقرير أكد على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصرى، حيث سجلت قيمة المؤشر العام للباروميتر أكثر من 100 نقطة، وهو ما يدل على وجود حالة من التفاؤل.

كما أحاط أعضاء المجلس بالاستقصاء الذى أجرته أحد الصحف الاقتصادية فى ديسمبر الماضى، لقياس الثقة فى الصناعات المختلفة فى الاقتصاد، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر الثقة فى صناعة السياحة، طبقا لهذا الاستقصاء لأكثر من 11%.

استعراض وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، الموقف المالى لصندوق دعم السياحة والآثار عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمله وتعظيم الاستفادة منه فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة.

يأتى ذلك إلى جانب دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.