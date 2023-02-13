الأرصاد عن طقس الغد: الأجواء الشتوية ما زالت تسيطر على أغلب الأنحاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن البلاد تتأثر بوجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة، غدا الثلاثاء، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد تغزر أحيانا على مناطق من "مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ"، وتكون الأمطار أقل حده كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة مساء إلى مناطق متفرقة من القاهره الكبرى ومدن القناة وخليج السويس، وتتكون الشبورة الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ليسود يوم الثلاثاء، طقس بارد صباحا، مائل للبرودة نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البروده ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا، القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، الوجه البحرى 17 درجة مئوية ، السواحل الشمالية 16 درجة مئوية، جنوب سيناء 21 درجة مئوية، شمال الصعيد 18 درجة مئوية، جنوب الصعيد 21 درجة مئوية.