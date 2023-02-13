شيخ الأزهر يقرر إرسال مساعدات متنوعة لمتضررى الزلزال فى سوريا

جدة - نرمين السيد - قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المشرف على بيت الزكاة والصدقات إرسال مساعدات متنوعة من أغذية وملابس وأغطية إلى الأشقاء فى سوريا لدعم الأسر المتضررة ولمواجهة آثار الزلزال المدمر الذى تسبب فى آثار تدميرية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.





وأشار بيت الزكاة المصرى - عبر صفحته الرسمية - إلى أن هذه المساعدات تأتى استكمالا لجهود الدولة المصرية والتى سارعت فى تقديم الدعم للأشقاء فى سوريا وتخفيف آثار الزلزال المدمر الذى لحق بهم من خلال إرسال شحنات من المساعدات فور وقوع الزلزال فى إطار مد يد العون للأشقاء فى مختلف الظروف. ووجه فضيلة الإمام الأكبر بتوفير كل المساعدات التى يحتاجها الأشقاء فى سوريا فى المناطق التى تضررت من الزلزال وذلك فى إطار الدور الذى يقوم به بيت الزكاة والصدقات فى إغاثة من يتعرضون للكوارث الطبيعية فى سوريا وتركيا. يذكر أن بيت الزكاة والصدقات الذى يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر أطلق مبادرة "إغاثة إنسانية" ضمن المبادرات التى يعمل البيت على تنفيذها لتوجيه أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها حيث يتم من خلالها تقديم إغاثات إنسانية عاجلة لمن يتعرضوا للكوارث الطبيعية داخل مصر أو خارجها.

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