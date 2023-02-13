يغيب لاعب خط وسط الاهلي مروان عطية عن مباراة الأهلي القادمة بسبب حصولة على كارد أحمر يسوجب الطرد، حيث قام بعركلة لاعب نادي ريال مدريد الإسباني وأفسد هجمة قاتلة، كادت أن تنتهي بهدف، وقام حكم مباراة الاهلي وريال مدريد الإسباني بإخراج كارد أحمر لمروان عطية.
وتسببت حالة طرد مروان عطية في غيابه عن مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، والتي يستعد المارد الأحمر للعب فيها يوم السبت المقبل 18 فبراير.
ويستضيف ملعب استاد أم درمان مباراة الاهلي القادمة أمام الهلال السوداني، والتي تنطلق عصر يوم السبت القادم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلة طرد تمنع مروان عطية من المشاركة في مباراة الاهلي القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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