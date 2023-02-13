متحدث الري :الهبوط في السلوم لا علاقة له بالتيارات البحرية والأمواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 10:31 مساءً - تحدث المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزراه الري عن الهبوط الأرضي الذي تعرض له الكورنيش بمدينة السلوم في محافظة مطروح، مؤكدًا أن أسبابه مختلفة عن أسباب الهبوط الذي تعرض له رصيف كورنيش منطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

وأوضح متحدث الراي، في تصريحات تليفزيونيه مع الإعلامي سيد علي برنامج حضره المواطن أن الهبوط في رصيف سيدي بشر، يرجع إلى تأثير الأمواج القوية والعاتية التي ضربت منطقة الكورنيش خلال نوة «الكرم»، وأدت لسحب رمال من أسفل الرصيف وهبوطه بهذا الشكل.

وذكر أن الهبوط في السلوم لا علاقة له بالتيارات البحرية والأمواج، مشيرًا إلى أنه حدث بسبب تدفق الأمطار الغزيرة بشكل كبير على رصيف الكورنيش من الداخل.

وأثار هبوط أرضي على الكورنيش في مدينة السلوم المطلة على البحر المتوسط، حالة من الرعب خاصة وأنه جاء بعد الهبوط الأرضي في الإسكندرية وربطه بالزلزال المدمر في تركيا