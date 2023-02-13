حياة كريمة.. 20 قافلة طبية مجانية لجامعة السادات خلال ديسمبر ويناير

وأوضح أن ذلك يأتى استكمالاً للمشروع القومى الذى تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها لتعظيم دورها المجتمعى لتطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعى التثقيفى للمواطنين فى قرى محافظة المنوفية والبحيرة، حيث تأتى القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، والتى أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك.
وأضاف منير أنه يتم خلال القوافل الطبية توقيع الكشف المجانى على المواطنين وصرف العلاج لهم بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية،والدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات لخدمة المجتمع.
وأشار إلى أنه تم تنظيم قوافل بيطرية بعدد من قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية، والكشف بأحدث الأجهزة، مضيفا أنه تم نجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئيه والتنمويه، وكذلك منظومة العمل المشاركه فى هذه المبادرة.
وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا.
وأكد استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفة دورية للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.
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