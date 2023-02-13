الإفتاء: استطلاع هلال شهر شعبان الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وكتبت الإفتاء، عبر حسابها على "فيسبوك": "بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر شعبان الإثنين القادم".

وفى نفس السياق، كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين المقبل 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير "يوم الرؤية".

ويبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" فى كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين "16 - 19 " دقيقة.