وزير الخارجية الأسبق: ثبات مصر واستقرارها أمر حيوي وليس رفاهية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 09:29 مساءً - عقب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات والمشاركة في القمة العالمية للحكومات، مشيرا إلى أن الرئيس وضع عددا من الأمور في نصابها الصحيح، وتناول طبيعة العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب.

وأشار العرابي، خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي مساء الإثنين، إلى أن قوة مصر وثباتها أمر هام جدا، لافتا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض الأسس التي قامت عليها الدولة المصرية خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات بدبي.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن ثبات مصر واستقرارها أمر حيوي وليس رفاهية، ومفيد للدول العربية، حيث أن الدول العربية لها خط استراتيجي واحد.