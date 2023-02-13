الأرصاد الجوية: سقوط أمطار غزيرة على 4 محافظات خلال الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 09:29 مساءً - حالة الطقس، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، زيادة فرص سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ خلال الساعات المقبلة وغدا.

حالة الطقس غدا، وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": الأمطار ستمتد إلى محافظات الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى مساء غدٍ.



انخفاض درجات الحرارة، ولفتت إلى أن الأجواء مائلة للبرودة علي القاهرة الكبرى وشديدة البرودة وتصل الحرارة إلى 8 درجات مئوية خلال ساعات الليل.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا على جنوب سيناء مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما توقعت أن يسود غدا طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لتكـون الثلوج على قمة جبل موسـى وسانت كاتريـن.

ومن المتوقع للحالة الجوية، أن تكون فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة على القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس بنسبة حدوث 30%، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 40%، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 60% قد تغزر أحيانا في مطروح الإسكندرية البحيرة كفر الشيخ، وفرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 50%.