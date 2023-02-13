متحدث الصحة: وفيات كورونا تسجل أقل معدلاتها ولا إصابات بإنفلونزا الطيور في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 08:37 مساءً - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تشهد انخفاضًا، مؤكدًا أن الاحتياج لدخول المستشفيات ووفيات الفيروس، تسجل أقل معدلاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء الجائحة بعد، مشددًا على أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا.

وذكر أن الوزارة توصي بحصول المواطنين الذين يتجاوز عمرهم 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، على الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر من موعد الحصول على الجرعة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفئات الأخرى تحصل على الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر.

وناشد متحدث الصحة المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة داخل الأماكن سيئة التهوية والمزدحمة، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، إضافة إلى التغذية والتهوية الجيدة.

ونوه أن فصل الشتاء فترة انتشار أمراض الجهاز التنفسي، قائلًا إن أكبر معدلات انتشار تلك الفيروسات في مصر للإنفلونزا الموسمية، يليها الفيروس المخلوي، ثم كورونا الذي سجل أقل المعدلات.

ونفى تسجيل إصابات لإنفلونزا الطيور بين المواطنين في مصر منذ عام 2018، مختتمًا: «حتى اللحظة، لا تسجيل لإصابات بإنفلونزا الطيور منذ نحو 5 سنوات»