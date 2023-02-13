السفير محمد العرابي: الدول العربية تنظر إلى مصر على أنها مستقرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 08:37 مساءً - علق السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع الدولة المصرية في إطارها الصحيح ".

وأضاف محمد العرابي:" قوة واستقرار مصر أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن ان تترك مصر وحيدة في المنطقة وهناك دعم ومساندة لمصر من الأشقاء العرب .

وتابع محمد العرابي:" مصر دولة قوية والرئيس السيسي عرض في قمة الحكومات بدبي الأسس التي قامت عليها الدولة المصرية ".

وأكمل محمد العرابي:" كافة الدول العربية تنظر إلى مصر على أنها دولة مستقرة قوية استطاعت تجب فكرة السقوط بفضل أبناؤها"، مضيفا:" ثبات واستقرار مصر أمر حيوي واستراتيجي".