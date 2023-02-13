محافظ الإسكندرية: تعيين 4203 شباب منهم 126 «قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مديرية القوى العاملة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كل سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم بالمجان.





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