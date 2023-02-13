وزير التعليم العالى يؤكد حرص مصر على دعم التعاون العلمى مع البرتغال

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، حرص مصر على دعم التعاون العلمى والأكاديمى مع دولة البرتغال، وخاصة فى المجالات البحثية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك.





وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى -عقب توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا البرتغالية، اليوم الاثنين، بشأن التعاون فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجى على هامش معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار- إن البروتوكول يستهدف الاستفادة من الخبرات العلمية المتنوعة التى تقدمها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرتغالية.

ولفت إلى أهمية دعم التعاون العلمى والأكاديمى بين المعاهد البحثية والجامعات والمعاهد التقنية فى البلدين.

بدوره، قال الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن توقيع هذا البروتوكول يؤكد على تنامى العلاقات بين مصر والبرتغال، وكذلك دعم وتوطيد التعاون العلمى والأكاديمى بين البلدين.

وأضاف أن هذا البروتوكول يعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات العلمية والأنشطة الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ما سيعود بالنفع على البلدين.

وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى دعم وتنفيذ برامج التعاون المشتركة بين الجانبين، من أجل إنشاء تعاون وتبادل مؤسسى بين الطرفين لتطوير وتنمية التعاون البحثى والعلمى والتكنولوجى، وكذلك دعم الأنشطة والمشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين.

وينص البروتوكول على التعاون فى جميع المجالات العلمية وبالأخص المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل (الزراعة المستدامة، والأمن الغذائى، والموارد الطبيعية، وإدارة المياه، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ والصحة)، من خلال الإمداد بشبكات تواصل وتدريبات متقدمة وأفكار تعاونية تعزز المشروعات المشتركة للبحث العلمى وتطوير التكنولوجيا.

كما ينص البروتوكول على التعاون فى تنفيذ التدريبات وإجراء البحوث المشتركة، ودعم تنفيذ مشروعات التعاون البحثى المشتركة والممولة من الطرفين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم ورش العمل الفنية والعلمية والندوات والزيارات العلمية والدورات التدريبية من أجل تعزيز التواصل بين الباحثين والأساتذة وطلاب الدكتوراه فى الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وممثلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والجامعات، والمعاهد البحثية المصرية، والمنظمات الدولية، ورجال الصناعة والاستثمار، ولفيف من العلماء من مصر ودول العالم المتخصصين.