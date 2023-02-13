إحالة 188 من العاملين بمستشفيى الصدر والحميات بالزقازيق للتحقيق

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إحالة 188 من العاملين بمستشفيى الصدر والحميات بمدينة الزقازيق للشئون القانونية للتحقيق معهم لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.





ووجه المحافظ، وفق بيان اليوم الاثنين، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة عبده سالم بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط فى منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لذا تم تشكيل عدة لجان للمرور على المنشآت الصحية بمدينة الزقازيق لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت حملات المرور عن رصد تغيب 188 من العاملين بمستشفيى الصدر والحميات بمدينة الزقازيق، وتم رفع مذكرة للمحافظ الذى قرر إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق.

وفى سياق آخر، أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، أهمية مراجعة ومتابعة البروتوكولات العلاجية للمرضى وبروتوكولات المضادات الحيوية مع رصد الأخطاء والتفاعلات الدوائية، وأية آثار عكسية للدواء، وأهمية متابعة التسجيل الطبى لكل الإجراءات الطبية والتمريضية للمرضى والتعامل مع التذاكر الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور القائم بأعمال مدير عام الصيدلة، ومسئولة الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية المختلفة، وتوافر المخزون الاستراتيجى منها، وإعادة توزيع الرواكد منها وفقا لمؤشرات الأداء والتردد.

كما أكد وكيل الوزارة تعزيز دور مفتشى الصيدلة والصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات من خلال مراجعة الخطط العلاجية، لرصد التفاعلات الدوائية، وضمان الاستهلاك الرشيد للأدوية الهادف نحو حوكمة المضادات الحيوية بالمحافظة والتعريف بقائمة المحظورات.

يذكر أن الاجتماع تناول تفعيل لجنة الدواء بالمستشفيات، التى يترأسها مدير المستشفى، وتضم الصيدلى الإكلينيكى، والصيدلى الأول، ورؤساء الأقسام الطبية، وأعضاء من فرق الجودة ومكافحة العدوى.