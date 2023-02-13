السيسي: الإرهاب في مصر صار تاريخا وتداعيات ثورة يناير كلفتنا 450 مليار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 07:39 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإرهاب في مصر أصبح تاريخا بعد القضاء عليه.

وأضاف السيسي، في جلسة بالقمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي اليوم الإثنين: "حققت مصر نهضة كبيرة في عدة مجالات، إذ نجحت في القضاء على أزمة كهرباء كبيرة، وأصبح في مقدورها الآن تحقيق ربط كهربائي مع السعودية وليبيا واليونان".

وتابع السيسي ، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أن مصر نفذت شبكة طرق متطورة، وهذه الشبكة منعت ثمانية مليارات دولار كانت تفقدها مصر بسبب الزحام وحرق الوقود في الطرق المتكدسة ووقت الإنتاج المهدر.

وشدد الرئيس المصري على أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة أسهم في رفع سعر الأراضي، مشيرا إلى أن مصر تبني 24 مدينة ذكية لاستيعاب الزيادة السكانية والخروج من الوادي الضيق.

وتحدث السيسي عن فترة ما بعد (ثورة يناير 2011)، مؤكدا أن المصريين عاشوا حالة من التفكك واليأس بعد 2011، "بسبب المؤامرات التي حيكت من قبل أعداء الدولة، إلا أنها تمكنت من القضاء عليها والمضي في تحقيق التنمية".

وأضاف أن مصر واجهت الكثير من التحديات المصيرية منذ عام 2011، أبرزها حالة الفوضى التي مرت بها، والتي كلفتها نحو 450 مليار دولار.

وذكر السيسي أن التجربة المصرية في تحقيق النجاح والنهوض يجب أن تحكى للناس، ليدركوا كيف عملت الدولة المصرية على مواجهة التحديات والقضاء عليها.

واختتم السيسي جلسته داعيا الشعوب إلى عدم الانقياد وراء الدعوات المغرضة التي تنطلق عبر المنصات الإلكترونية لهدم الدول.