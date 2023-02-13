الأرصاد تكشف عن حالة الطقس يوم الفلانتين

جدة - نرمين السيد - ويسود غدا طقس بارد صباحا مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

يأتى ذلك وسط تكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.