محافظ قنا: إنهاء كل التعارضات لبدء تنفيذ ازدواج طريق مصر أسوان الزراعى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى اليوم الإثنين، إنه يجب مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية فى عمليات الرصف، تنفيذا لخطة المحافظة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية للحد من الحوادث.





وأضاف محافظ قنا، أنه يتم حاليا رفع كفاءة جميع الطرق داخل المحافظة تدريجيا، للحفاظ على سلامة مستخدميها. جاء ذلك خلال تفقده لمسار مشروع ازدواج طريق مصر - أسوان الزراعى، بطول 12 كيلو مترا، بداية من نقطة تفتيش البياضية حتى كرم عمران، لمعاينة أعمدة الكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحى المتعارضة مع مسار الازدواج. وأوضح المحافظ، أنه تم الاتفاق على حل جميع التعارضات الخاصة بشركتى الكهرباء والمياه، ونقل وتعديل الخطوط بما لا يتعارض مع مسار الازدواج. كما وجه بسرعة البدء فى تعديل مسارات أبراج الكهرباء وخطوط الصرف الصحى والمياه، حتى يتسنى البدء فى تنفيذ مشروع ازدواج الطريق.

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