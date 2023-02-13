محمد صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام سموحة وسيف الجزيري يقود الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 06:34 مساءً - أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لمباراة سموحة المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – شيكابالا – زيزو - سيف جعفر- سيد نيمار

خط الهجوم : سيف الجزيري

ويحتل نادي الزمالك المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.