الدوري الانجليزي يحتفي بهدف صلاح في الميرسيسايد أمام ايفرتون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 06:34 مساءً - احتفى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على مواقع التواصل الاجتماعي بالهدف الأول للنجم المصري محمد صلاح فى ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون قبل المباراة المرتقبة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وعلق الحساب الرسمي على هدف محمد صلاح: "هدف رائع فى يوم الديربي لمحمد صلاح".

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 من مهارة مميزة راوغ خلالها أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وأودعها بعدها في مرمى ايفرتون وسط صيحات جماهير الريدز التي احتشدت للمباراة.

وسبق أن خاض محمد صلاح في 8 مباريات في ديربي الميرسيسايد حقق فيها فريق محمد صلاح في الفوز خلال 4 مباريات والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 4 أهداف وصناعة هدف 1.

وأشار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى أنه فى حال تسجيل أو صناعة محمد صلاح مساء اليوم، داخل شباك إيفرتون، سيصبح مساهمًا بـ 100 هدف للريدز فى بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "آنفيلد".

ساهم مو صلاح جناح ليفربول فى 99 هدفا مع الريدز على ملعب انفيلد بواقع تسجيل 70 هدفا وصناعة 29 هدفا، من مجموع 103 مباريات، وفى حال تسجيل أو صناعة محمد صلاح هدفا اليوم أمام إيفرتون، سيصبح اللاعب الثالث عشر الذى يصل إلى 100 هدف في ملعب واحد فى مسابقة الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

ويعاني ليفربول من سلسلة نتائج سلبية متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما أدي إلي تراجعه في جدول الترتيب حيث خاض 20 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات بالإضافة إلى 5 تعادلات بينما تلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا.

ولا يعرف ليفربول طعم الانتصارات خلال آخر أربع جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، حيث خسر أمام برينتفورد وبرايتون فى الجولتين الـ 19 و الـ 20، فيما تعادل سلبيًا ضد تشيلسي بالجولة الـ 21، قبل أن يسقط أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويأمل الريدز في استعادة نغمة الانتصارات من جديد في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يعود الفوز الأخير لكتيبة كلوب في البريميرليج إلى الجولة الثامنة عشر أمام ليستر سيتى، بهدفين مقابل هدف.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح للعودة لهز الشباك من جديد وكسر الصيام التهديفى الذى يعانى منه مع ليفربول في المواجهات الخمس الأخيرة، حيث جاءت أخر أهدافه أمام وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزى في يناير الماضى