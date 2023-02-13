العاصمة الإدارية.. حلم تحول إلى حقيقة

جدة - نرمين السيد - وفى التقرير التالى، يرصد "دوت الخليج" فى التقرير التالى أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

الموقع والمساحة

وتقع العاصمة الإدارية على حدود مدينة بدر فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة-السويس والقاهرة-العين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، بعد القاهرة الجديدة ومشروعى مدينتى ومدينة المستقبل، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالى 170 ألف فدان، وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالى 60 كم، وعن مدينة السويس حوالى 65 كم، ومن المخطط أن تستوعب ما يقرب من 7 ملايين نسمة عند الانتهاء من مرحلها الإنشائية بالكامل.

التمويل خارج الموازنة العامة

وتبلغ استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة، 700 مليار جنيه، ويتم تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما أعلنته شركة العاصمة الإدارية، والذى يؤكد أنه لا أعباء على المواطنين نتيجة المشروعات الكبيرة التى يتم تدشينها فى العاصمة الإدارية، وهو ما ينسف الشائعات التى تترد حول موارد تمويل المشاريع المختلفة.

وتُقسم المدينة إداريًا إلى 20 حى ومنطقة مختلفة الاستخدامات، وتضم أيضًا مقر قيادة الدولة الاستراتيجى، مدينة الفنون والثقافة، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، مدينة المعرفة، والنهر الأخضر الذى سيمتد لأكثر من 35 كم مما يجعله أكبر ستة أضعاف من سنترال بارك فى مدينة نيويورك.

الحى الحكومى

يقع فى منتصف الجانب الشرقى من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 360 فدانًا، وتمثل نسبة المبانى منه 20% فيما تتوزع النسبة الباقية بين المسطحات الخضراء والطرق، ويضم هذا الحى مقر رئاسة الوزراء بالإضافة إلى 34 مقرًا للوزارات المصرية مقسمة على 10 تجمعات، كما يجاوره مقر مجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى عدد من المبانى الخدمية، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء وتأسيس هذا الحى قرابة 50 مليار جنيه، تم تدبيرها من حصيلة بيع الأراضى بالمدينة، وتم توفير تلك النفقات لخزانة الدولة.

منطقة الأعمال المركزية

تقع فى منتصف من خريطة العاصمة الإدارية تمامًا، حيث يحدها من الشرق الحكومى ومن الغرب منطقة النهر الأخضر أما من الشمال والجنوب فتحدها عدد من الأحياء السكنية، وتحتوى منطقة الأعمال المركزية على 20 برجًا ذى استخدامات مختلفة، أبرزها البرج الأيقونى والذى يعتبر أعلى ناطحة سحاب فى افريقيا بطول 400 متر، وتقدر تكلفة إنشاء تلك المنطقة بحوالى 47 مليار جنيه، ويجرى تنفيذها بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، ودولة الصين ممثلة فى شركة "CSCEC" والتى تعتبر إحدى أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

الحى الدبلوماسى

تبعًا لتوجه الدولة إلى نقل كافة مقرات الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فقد جرى التفكير فى نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى تلك المدينة الجديدة، لذلك خصصت لها قطعة فى جنوب الحى الحكومى ومنطقة النهر الأخضر من الأرض تقدر مساحتها 1600 فدان تقريبًا، وذلك لكافية حاجة البعثات الدبلوماسية من الأرض لإنشاء مقرات جديدة للسفرات والقنصليات، ولقد جرى بالفعل تلقى طلبات من 100 بعثة دبلوماسية لشراء 500 فدان، كما وقع عدد منهم فعليا عقود الشراء وتسديد المبالغ المالية للدولة.

الحى السكنى "R3"

يعتبر الحى السكنى الثالث هو أول الأحياء التى سيتم استخدامها فى العاصمة الإدارية، حيث بلغت نسبة التشييد فيه حاليًا أكثر من 90% من إجمالى مخططه العام، وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذا الحى بأكثر من 31 مليار جنيه، كما يقع الحى على مساحة 1000 فدان وسيحتوى على 24130 وحدة سكنية تستوعب ما متوسطه 95 ألف نسمة، ويتمز هذا الحى بوجود معظم الخدمات مثل المجمعات التجارية والمناطق الترفيهية ودور العبادة، والمدارس ودور الحضانة والمناطق المفتوحة والخضراء والمسارات المخصصة لممارسة الرياضة كالجرى وركوب الدراجات.

الحى السكنى "R5"

يقع الحى فى المنطقة الغربية من المدينة ويأتى كثانى حى سكنى يتم تنفيذه بالعاصمة الإدارية بعد الحى الثالث وتبلغ مساحته الإجمالية 885 فدانًا، ومن المتوقع أن يضم 23 ألف وحدة سكنية فاخرة، وأن يبلغ متوسط الكثافة السكانية بالحى أكثر من 90،000 نسمة، كما سيضم الحى قرابة 2000 وحدة سكنية مخصصة للاستثمار الفندقى، بالإضافة إلى مناطق مختلفة للخدمات، ويبلغ حجم استثمارات الدولة فى هذا الحى قرابة 80 مليار جنيه.

الحى السكنى "R7"

ويطلق على الحى السكنى السابع "المربع الذهبى أو الحى السكنى الذهبى"، لأنه يعتبر من أرقى وأحسن أحياء العاصمة الإدارية الجديدة؛ يرجع ذلك لأنه تم تنفيذه من قبل الشركات الاستثمارية الخاصة. يوجد داخل الحى عدد كبير من كمبوندات العاصمة الإدارية الجديدة التى تتناوب على بنائها 30 شركة عقارية على امتداد مساحة 2500 فدان للطرح الأول وحوالى 1143 فدان للطرح الثانى.

حى الأعمال

يوجد بالعاصمة الإدارية الجديدة حى مخصص برجال المال والأعمال؛ يُدعى "حى الأعمال". يتسم هذا الحى بالرُقى والتمييز لأنه يعكس واجهة حضارية لعالم التنمية التجارية فى مصر بل وفى الوطن العربى، ويضم هذا الحى جميع مقرات البنوك الدولية والمحلية وبورصة البنك المركزى، كما يوجد بالحى ناطحات سحاب وأبراج عملاقة تصل عددها إلى 20 برج لمستثمرين ورجال أعمال فى مجالات مختلفة. وفق مخطط العاصمة الإدارية، فسوف يتم تشييد أضخم برج فى العالم لينافس البرج الموجود بمدينة دبى، فضلًا عن وجود مبانٍ عملاقة وقاعات مُخصصة لإقامة المؤتمرات، وأخيرًا سيتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة بعد إنتهاء التنفيذ العام للمدينة طرقًا ومرافق.

منطقة الحدائق المركزية

تعتبر تلك المنطقة من العلامات المميزة فى العاصمة الإدارية ومصر عامة، حيث تمتد على طول 10كم ومساحة تقارب على 1000 فدان، مما يجعلها أكبر حديقة من صنع الإنسان حول العالم، ولقد تمت تصميم المنطقة بمعايير خاصة لكى تتناغم مع الطبيعة الطبوغرافية والنظام البيئى المحيط بالعاصمة الإدارية، ولقد جرى تقسيم منطقة الحدائق المركزية إلى ثلاثة قطاعات تعكس كل منها شخصيتها وطابعها البصرى والعمرانى المميز.

إنشاء شبكة طرق ومواصلات

وتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة جيدة من المواصلات المحيطة بها من طرق وخطوط جر كهربائى وقطارات مونوريل، بالإضافة إلى خطوط للسكك الحديدية السريعة، وهو ما يجعلها على ترابط مع كافة أطراف الدولة المصرية ليتناسب ذلك مع طبيعتها كمركز للحكم والاقتصاد فى البلاد، ورصدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، شبكة المواصلات الحديثة للعاصمة

شبكة الطرق

تحيط بالعاصمة الإدارية أربعة طرق رئيسية، وهى: طريق القاهرة – السويس، القاهرة – العين السخنة، الطريقين الدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى" لتساعد تلك الطرق على الربط المباشر بين العاصمة الإدارية وسبع محافظات هى: الإسماعيلية والسويس والبحر الاحمر والقليوبية والشرقية والجيزة والفيوم.

القطار الكهربائى

القطار الكهربائى واحد من أهم وسائل النقل التى ستربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى حيث سيمتد هذا المشروع على طول 90 كيلومترًا، بدءًا من مدينة السلام غربًا، لينتهى بالحى الحكومى فى وسط مدينة العاصمة الإدارية شرقًا، ويعتبر القطار السريع من أهم وسائل الربط بين العاصمة الإدارية ومختلف الأقاليم فهذا القطار الذى سينطلق من مدينة العين السخنة سيعبر عددًا من المناطق التنموية المهمة كمدينة 6 أكتوبر والعلمين الجديدة بالإضافة إلى مناطق التنمية والاستصلاح الزراعى بغرب الدلتا.

القطار السريع

وكشفت الدراسة أن العاصمة الإدارية بنيت وبها عدد من المقومات التى تتناسب مع مكانة مصر والتى تشهد الآن أكبر عملية تنموية فى تاريخها، فتلك المدينة التى شيدت على أساس الحداثة والتكنولوجيا ستكون نبراسًا لكافة المدن المصرية خلال العقود المقبلة، كما ستكون مثالًا لكافة عواصم الدول الإقليمية وأيضًا الدول الناشئة اقتصاديًا.

المونوريل

ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى الخفيف بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.