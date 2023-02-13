رضا حجازى: مصر مستعدة لتقديم حقائب تدريبية لمعلمى التعليم الفنى فى غينيا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، ألفا بكار بارى، وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى والتشغيل بجمهورية غينيا، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم الفنى، خصوصا فى مجال التطوير الزراعى.





وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال اللقاء، على الأهمية التى توليها الدولة المصرية للتعليم الفنى سواء عبر التوسع فى مدارس التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية أو من خلال إكساب الطلاب الجدارات التى يحتاجها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى. وأضاف الوزير، أن الوزارة تراعى تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بمدارس التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق التخصصات ذات الأولوية المحددة للدولة، وقد بلغت عدد هذه التخصصات الدراسية المطبقة بمدارس التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية 70 تخصصا. وأعرب الدكتور رضا حجازى، عن استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية، لتقديم حقائب تدريبية لمعلمى التعليم الفنى بجمهورية غينيا فى مجال التطوير الزراعى، وذلك بهدف نقل الخبرات المصرية فى هذا المجال وتطوير النظام التعليمى بجمهورية غينيا. ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى والتشغيل بجمهورية غينيا، بالتطور الكبير الذى شهدته منظومة التعليم الفنى فى مصر، معربا عن تطلع بلاده للاستعانة بالخبرات المصرية والاستفادة منها فى مجال التطوير الزراعى.

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