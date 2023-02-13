انت الان تتابع خبر ملخص تصريحات الرئيس السيسي في قمة الحكومات.. “راهنت على وعي الشعب وكسبت الرهان”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الرئيس السيسي، عن عدة تصريحات مهمة، خلال مشاركته، في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن عرض في الجلسة الحوارية؛ تجربة مصر في التنمية، وكيف عبرت من الأزمات التي واجهتها خلال العقد الماضي.

تصريحات الرئيس السيسي عن 2011

إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم الإثنين، في القمة العالمية للحكومات في العاصمة الإماراتية “دبي”، على الثقة بين الشعب والقيادة السياسية، لافتًا إلى أن هناك محاولات لزعزعة هذه الثقة.

كما تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء كلمته، عن الحديث عن المدة منذ عام 2011، وما حدث خلالها وبعدها، واصفًا أن عام 2011 شهد حالة من اليأس لدى الشعب، وأن مصر كادت أن تضيع في 2011 وواجهنا عدة تحديات.

الرئيس السيسي يكشف عن تحديات الدولة

كما أكد على أن ما حدث في 2014 كلف مصر 450 مليار دولار، لكن أصبح الإرهاب في مصر تاريخا من الماضي، مشيرًا أيضًا الي أن الفوضى التي شهدتها مصر عقب عام 2011 كلفت الدولة نحو 450 مليار دولار من أجل الإصلاح من جديد.

وكشف أيضًا، الرئيس، عن موقف العرب ومساندهم لمصر في مواجهة التحديات التي واجهتها الدولة، عقب قيام ثورة 30 يونيو، منوهًا إلى أنه لولا وقوف الأشقاء في السعودية، الإمارات، الكويت، لما كانت مصر قادرة على تخطي هذه الأزمة.

ملخص تصريحات الرئيس السيسي

– راهنت على وعي الشعب المصري وكسبت الرهان، فهم وضعوا البلد أمانة في رقبتي.

– ما حدث في 2011 رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، كلف مصر 450 مليار دولار، غير حالة التشرذم، والتفكك واليأس لفئات الشعب.

– تعرضت دولا عدة خلال عام 2011 إلى الأزمات، وكان هذا التاريخ حاسمًا لمصر.

– مصر وضعت الطاقة على رأس أولوياتها، والشعب لم يستطع تحمّل أزمة انقطاع الكهرباء سنة أخرى.

– الدولة صرفت على الكهرباء 1700 مليار جنيه، في إثناء أن كان الدولار الأمريكي ب ـ8 جنيهات، كما أن تطوير قطاع النقل، تكلف تريليوني جنيه.

– خلال السنوات الماضية، شهدت تحديات عدّة جميعها كان أولوية غير قابل للتأجيل.

– الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، حضر لمصر بعد بيان 3-6-2013، لأنه يعلم المطلوب من مصر.

– الدولة قضت على فيروس سي بأفكار ومبادرات ناجحة، ونفذت خططا للتطوير في مجالات كثيرة.

– الدولة سابقًا، سعت للربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا والسودان وليبيا لكن دون استعداد.

– الدولة عملت على الكثير من القطاعات في وقت واحد، حرصًا على التطوير في وقت سريع.

– الاحتياطي اللي كان موجود في مصر بعد 2011 حتى 2013 كان يستهلك في المواد البترولية.

– جاءت سفن السولار والغاز والبوتجاز والبنزين إلى مصر، ونظم الشيخ محمد بن زايد مع الأشقاء العرب الدعم المقدم لمصر.