الأوراق المطلوبة لمسابقة الأوقاف 2023.. جهزها الآن

يبحث المتفدمين عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الأوقاف 2023, والتي من المقرر التقديم فى مسابقة الأوقاف خلال الأيام القادمة, بدء من 15- 3- 2023, سواء التقديم فى 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس , أو التقديم فى 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف, وعبر موقع زووم مصر نسلط الضوء علي الاوراق المطلوبه لمسابقه الاوقاف 2023.

الأوراق المطلوبة فى مسابقة الأوقاف

وضحت وزارة الاوقاف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية, المستندات المطلوبة للمسابقة, حتي يتسني للمتقدم تجهيزها قبل بدء موعد التقديم فى مسابقة الاوقاف القادمة, وخاصة ان هناك أوراق يلزم فى استخراجها عدة أيام, وسيتم فتح باب التقديم مدة وقدرها 15 يوم, غير قابلة للتجديد, ولكن عليك بتجهيز الأوراق المطلوبة لمسابقة الأوقاف 2023.

يذكر أن الأوقاف قامت بعمل مسابقة للأئمة والخطباء, والعمالة بالوزارة العام الماضي, وتم الإعلان عن أسماء الناجحين في مسابقة الائمه والخطباء, ولكن حتي الان لم يتم الاعلان عن أسماء الماجحين فى مسابقة الاوقاف عمال ومفيمي شعائر,وتم الاعلان عن قرب ظهور نتيجة مسابقة الأوقاف 2022 عمال ومقيمي شعائر فى الساعات القادمة.

المستندات المطلوبة فى مسابقة الاوقاف