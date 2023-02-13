زلزال الحسيمة 2023 موعد وخسائر الزلزال

نتعرف على زلزال الحسيمة 2023 الذي وقع في المغرب وموعد وخسائر الزلزال اتي نتجت عنه، حيث انتشرت العديد من عمليات البحث عبر محرك جوجل من قِبل المواطنين، للبحث عن زلزال المغرب اليوم، والذي جاء تِباعاً لزلزال تركيا وسوريا المدمر، وخلفاً لزلزال فلسطين 2023 الذي حدث منذ أيام.

متى وقع زلزال الحسيمة 2023

حدث زلزال الحسيمة 2023 أمس الأحد الموافق 12 فبراير 2023، في تمام الساعة السابعة صباحاً و 59 دقيقة و 31 ثانية، وذلك حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، كما صرح أن زلزال اليوم في المغرب 2023 بلغت قوته على مقياس الزالزل “ريختر” حوالي 4.3 درجة، وحدث بمنطقة الحسيمة عند خط عرض 30.023 شمالاً، وخط طول عند نقطة 3.864 غرباً.

خسائر زلزال الحسيمة 2023 اليوم

قام المعهد الوطني للجيوفزياء بالمغرب، على تنفيذ حصر كامل وشامل للخسائر التي وقعت نتيجة زلزال الحسيمة 2023 اليوم، وحتى الآن لم تأتي أخبار صريحة تشير إلى: كم الخسائر المادية والبشرية التس تسبب فيها الزلزال.

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وجدير بالذكر أن زلزال الحسيمة اليوم لا يُعد الزازال الاول الذي حدث في هذه المنطقة بالمغرب، فقد حدثت هزة أرضية سابقة بمنطة الحسيمة، ولكن لم تكن نتائج الزلازل كبيرة، ولم تحدث أي خسائر ماديو أو بشرية.