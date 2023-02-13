السكة الحديد : خدمة جديدة بعربات ثالثة تهوية علي خط القاهرة -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 05:25 مساءً - فى ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

تعلن الهيئة عن تعديل تركيب قطار 967 / 968 اكسبريس القاهرة / دمياط والعكس بعربات درجة ثالثة تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر لتكون بذلك خدمة جديدة على خط القاهرة / دمياط والعكس وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 2 / 2023 وبنفس جدولهم الحالى .

والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.