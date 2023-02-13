معرض” ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية والأثاث بمحافظة الأقصر يختتم فعالياته وسط إقبال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 05:25 مساءً - اختتم معرض" ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية ، ومعرض الأثاث الذي أقيم للمرة الأولي بمحافظة الأقصر بمشاركة الاتحاد التعاوني الانتاجي والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي فعالياته محققا مبيعات تجاوزت الـ6 ملايين جنيه، وسط إقبال كبير من الجمهور والسائحين الذين أشادوا بالمعروضات، وما تحمله من عبق التراث الأصيل.

هذا وكان المعرض الذى أقيم تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر قد شهد تنوعا كبيرا بمعروضاته من عرض منتجات السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبني سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث والتي تعرض حجرات النوم والصالون والانتريهات بأسعار اقتصادية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض "ديارنا" يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.