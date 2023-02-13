السيسي: طلبت من الشيخ محمد بن زايد مزيدا من الدعم لسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 05:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه طالب من الشيخ محمد بن زايد مزيدا من الدعم، قائلا: "إمبارح كانت قاعد مع اخويا الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وقولت هطلب منك طلب.. قالي خير.. قولته سوريا.. علشان خاطر ربنا ساعدوا سوريا.. قالي.. والله العظيم إحنا بنبعت 8 طيارات كل يوم.. قولتله أكثر.. طب ممكن الشعب الإماراتي يزعل من ده.. اوعوا تزعلوا ابدا.. بالعكس.. تفتخروا وتتشرفوا وتسعدوا أنكم عملتوا ده وبتعملوا ده.. ودي النقطة المضيئة الأولي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات: "الاحتياطي اللى كان موجود تحدي أخر.. وبعد الحالة دي بعد 2011.. خلاص كان استهلاك الاحتياطي.. بقي فاضل يعني مبلغ مش يعمل حاجة.. يعني خلاص.. حتى اللى موجود ينفع قبل الثورة 2011.. ولو وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت ما كانتش وقفت مصر تاني".