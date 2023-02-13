وزيرة التضامن تشارك في احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بمرور 10 سنوات على تأسيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 05:25 مساءً - شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية الكنيسة الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوي للمشروعات، والذي يعد أحد أكبر المؤسسات الاجتماعية في الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السابقة، ولفيف من السفراء ورجال المجتمع.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوي للمشروعات، مؤكدة أن الكنيسة القبطية المصرية تعد من أقدم وأعرق كنائس العالم، ولها دور اجتماعى وتنموي مهم، وتاريخ طويل ومشرف فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، كما كانت ولا تزال خدمات الكنيسة الاجتماعية تستهدف غرس روح المحبة والتعاون والتراحم بين أبناء الشعب المصري كافة.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى قام بإنشاء المكتب البابوى للمشروعات عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة المجتمع.

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، كما أنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.