الرئيس السيسي من الإمارات: مصر تحتاج إلى تريليون دولار كل سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 04:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحتاج تريليون دولار كل سنة، يعني 30 تريليون جنيه، هل المبلغ ده متاح، نصه أو ربع متاح.. كل دولة لها ظروفها، والحكومات تتعامل مع هذه القضايا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات بالإمارات: "سعيت إلى الحل بالمبادرات.. بالأفكار.. اللى ظروفه صعبة يفكر.. أنا بتكلم عن دولة زي مصر.. كتجربة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إحنا عايشين كتحدي على شريط ضيق من أسوان للإسكندرية من 150 سنة.. الشريط المحاذي للنيل.. كان مناسب أيام محمد علي من 150 سنة.. كان عدد السكان 4 ملايين.. مبقاش مناسب لما خدنا قرار 82 مليونا.. ده عمل تحدي كبير.. في العشوائيات والتخطيط العمراني.. وتحدي في التنمية العمرانية".

وأكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "من كام يوم كنت موجود مع أشبال الكورة.. ولد منهم بيقولي إن ممكن ابقي زي محمد صلاح.. قولتله نفذ مسار محمد صلاح.. التطور والنمو والتقدم نفس الوضع سهل تكون كوريا الجنوبية وسنغافورة.. تقدر بس السياق.. العمل والعمل والصبر والتضحية.. العمل العمل العمل.. الصبر والتضحية.. أنت مش هتحل الموضوع في مدة زمنية".