- 1/2
- 2/2
جاء ذلك بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السابقة، ولفيف من السفراء ورجال المجتمع.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوى للمشروعات، مؤكدة أن الكنيسة القبطية المصرية تعد من أقدم وأعرق كنائس العالم، ولها دور اجتماعى وتنموى مهم، وتاريخ طويل ومشرف فى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما كانت ولا تزال خدمات الكنيسة الاجتماعية تستهدف غرس روح المحبة والتعاون والتراحم بين أبناء الشعب المصرى كافة.
الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى قام بإنشاء المكتب البابوى للمشروعات عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة المجتمع.
ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، كما أنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التى تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوى للمشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.