عنوان الكلية الحربية وإزاي تروحها.. زووم مصر يجيب

عنوان الكلية الحربية الجديد، والذي يبحث عنه الراغبين فى الذهاب الى طريق الكليه الحربيه من أصحاب المصالح أو الطلاب أو الراغبين فى التقديم للكلية الحربية المصرية، وفى السطور القادمة عبر زووم مصر نوضح طريق الذهاب الي الكلية الحربية وإزاي تروحها بالمترو والاتوبيس.

عنوان الكلية الحربية

عبرزووم مصر نجيب عن سؤال ازاي اروح الكلية الحربية من رمسيس، وذلك حتي يتسنى لهم سحب ملف الالتحاق بالكليات العسكرية، وهناك طريق آخر وهو بالذهاب الي عنوان الكليه الحربيه من المترو.

مواصلات الكلية الحربية من المؤسسة

تتنوع طرق الذهاب الى الكلية الحربية بالمترو أو الباص. عن طريق الذهاب لمنطقة ألماظة في مدينة مصر الجديدة- طريق صلاح سالم، بمحافظة القاهرة.

ازاي اروح الكلية الحربية بالمترو

أركب مترو من الخط الثالث مباشرة إلى محطة جسر السويس، إلى الكلية الحربية.

إزاي أروح الكلية الحربية بالاتوبيس

من موقف رمسيس أعلي محطة المترو (الشهداء) أمام مسجد الفتح واركب الميكروباص الكلية الحربية مباشر.