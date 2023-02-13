الرئيس السيسي: المشروعات القومية توفر فرص عمل لـ5 ملايين مواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 03:30 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المدي الزمني للتجربة المصرية، قائلا: "بتتكلم في 2011 فوضي كاملة.. 2011 و2012 و2013 الدولة قائمة وفيه فصيل عاوز يهد الدنيا.. الشعب طلب التغيير فى 2013.. وبعد كده شهدنا تفجير مدارس وكنائس ومساجد وبنية تحتية.. كان المصريين قالوا عايزين الأمان ومش عاوزين نأكل.. النهارده الإرهاب بقي تاريخ.. التحديات المتوازية دي.. تحتاج إلى واجبات.. فيه شركات شغالة فيه 5 ملايين إنسان في المشروعات القومية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات: "شهدنا أيضا عودة ناس في دولة زي ليبيا أو دول أخري.. بالملايين.. لكن نفذنا بنية أساسية ومشاريع قومية تشغل 5 ملايين في 5 ألاف شركة في كل القطاعات وفى كل شيء.. تنقل الدولة المصرية من حالة موجودة فيها إلى دولة.. حاجة تانية خالصة".