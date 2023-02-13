الرئيس السيسي: مصر عانت من التفكك وفقدان الأمل بعد 2011

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 03:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحدي الأول للدولة المصرية بعد عام 2011 كان حالة التشرذم والتفكك وفقد الأمل واليأس لكل المصريين.. ودي مش وليدة 2011.. ده منهج اتعمل على مصر بفكر معين علشان أن الدولة لما تقع هتبقي في أيديهم.. الدولة لما بتقع مش ترجع تاني".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات: "بقول للمنطقة العربية.. الدولة اللى تقع صعب رجوعها.. ومصر رجعت ليه؟!.. ده إرادة ربنا.. دي كانت حالة تشرذم ويأس عند المصريين.. الحالة دي حالها إيه.. وتحديات أخري".