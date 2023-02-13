اجتماع الكوادر التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية الصحية بالإسماعيليةبمجمع الإسماعيلية الطبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 03:29 مساءً - في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

عُقِد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الإسماعيلية الطبي اجتماع موسع بالأطقم التمريضية بحضور الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان، وعضو مجلس الشيوخ.

ناقش الاجتماع آلية العمل على أرض الواقع، ومتابعة تقديم الخدمات التمريضية والعلاجية لمنتفعي المنظومة الجديدة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، يأتي ذلك في إطار تكثيف برامج التدريب والتهيئة للأطقم التمريضية والكوادر الطبية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التواصل الفعال مع المنتفعين وتقديم رعاية تمريضية متميزة، مناقشة معوقات الوصول بالأداء التمريضي إلى أعلى مستويات الجودة العالمية.

????حضر الاجتماع، كل من:-

▪️د. مؤمن القرقاري_ نائب مدير فرع الإسماعيلية ومدير مجمع الاسماعيلية الطبي.

▪️د. محمد نشأت_ مدير إدارة الرعاية الثانوية برئاسة الهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

▪️د. أحمد خالد_ مدير التشغيل بمجمع الإسماعيلية الطبي.

▪️م. شيرين سعد_ مسؤول التمريض بهيئة الرعاية الصحية.

▪️م. نانسي علاءالدين_ مسؤول التعليم الفنى بهيئة العامة للرعاية الصحية.

▪️أ. محمد السيد عبد الحميد_ اخصائي تمريض بهيئة الرعاية الصحية.

▪️أ. رامي طارق العشري_ اخصائي تمريض بهيئة الرعاية الصحية.