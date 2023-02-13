توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية المصرية والفلسطينية في مجال المراسم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 03:29 مساءً - استقبل السيد السفير نبيل حبشي، مساعد وزير الخارجية للمراسم، السيدة السفيرة/ عبير الرمحي، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية صباح اليوم، لإجراء مشاورات حول سبل إقامة وتطوير التعاون المتبادل في مجال البروتوكول والمراسم بين البلدين وذلك من خلال تدريب الدبلوماسيين الفلسطينيين، ونقل الخبرات المراسمية في كافة الأنشطة الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف.

هذا، وقد وقع المسئولان مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في مجال المراسم على هامش المشاورات، مما سيسهم في نقل خبرات وزارة الخارجية المصرية في مجال البروتوكول والمراسم للجانب الفلسطيني الشقيق.