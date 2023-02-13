انفوجراف : رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة..وتفتيش عمالى وسلامة وصحة مهنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 فبراير 2023 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بمحافظات المنوفية ،وكفر الشيخ ، والمنيا ، بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر يناير الماضي ، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت ، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين ،تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

وجاء في بيان صحفى للوزارة ، اليوم الاثنين، أن التقرير الاول الذى تلقته الوزارة من سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه ان المديرية قامت بصرف 24 ألف جنيها لـ 7 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 361 منشأة وتحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة ، و 885 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى ،اسفر عن تحرير 138 محضراً ، بالإضافة إلى تشغيل 2637 شاب من ابناء المحافظة منهم 32 شاب من ذوى الهمم والقدرات ، واستخراج 2224 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لها . .

أما عن التقرير الثانى ، نوه فيه حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ ، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 386 فرصة عمل للشباب منها 15 لذوى الهمم ، والتفتيش على 593 منشاة بنظام الدورى والحملات ،يعمل بها 6657 عاملاً واسفر عن تحرير 33 محضر ، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 334 منشأة ، اسفر عن تحرير 25 محضراً لمنشآت مخالفة ، فضلاً عن صرف 47 ألف جنيه لـ 15 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، فضلاً عن عقد 4 دورات تدريبية استفاد منها 49 متدرب ومتدربة ، واستخراج 770 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة الحرفة .

والتقرير الثالث قال فيه محمد صلاح محمد مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا ، انه تم تشغيل 577 شاب ، و استخراج 396 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة ، و التفتيش على 1048 منشأة عمالياً يعمل بها 3080 عاملاً ، واسفر عن تحرير 78 محضراً ، وبحث 35 شكوى عمالية ، والتفتيش على 504 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية واسفر عن تحرير 144 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 24 ندوة توعية في نفس المجال ، فضلاً عن صرف 433 ألف جنيه لـ 5546 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً .