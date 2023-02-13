السيسى: تطوير التعليم فى مصر يحتاج إلى 250 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى.

وأوضح الرئيس السيسى أن مواجهة التحديات فى مصر جاءت من خلال الأفكار والمبادرات، منوها بأن الظروف والتحديات التى تواجهها كل دولة تختلف فى طبيعتها عن تلك التى تواجهها الدول الأخرى.

وقال الرئيس السيسى إن هناك تحديًا آخر تواجهه مصر يكمن فى أننا نعيش على شريط ضيق محاز للنيل يمتد من الإسكندرية إلى أسوان، وأن ذلك الوضع كان مناسبا خلال فترة حكم محمد على منذ أكثر من 150 سنة إلا أنه غير مناسب فى الوقت الحالى وهو ما شكل تحديا فى التنمية العمرانية بمصر.

وتابع: أنه يمكن التوصل إلى حلول للمشكلات من خلال العمل والتضحية، لافتا إلى أن القضية تكمن فى "هل المواطن مستعد لتحمل تبعات المسار الذى نسير فيه لحل المشكلات والتحديات؟".

ولفت إلى أن مصر أضحت حاليا خالية من الفيروس الكبدى (سى) بعد أن كانت معدلات الإصابة به بين المصريين كبيرة بفضل المبادرات الصحية والأفكار التى اعتمدنا عليها فى هذا الإطار، منوها إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير تأمين صحى كامل لكل المواطنين خلال 10 سنوات.

ونوه الرئيس السيسى إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها مصر شاركت فيها شركات مصرية وساهمت فى توفير فرص عمل لنحو 5 ملايين عامل مصرى.