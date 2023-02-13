قناة «الوثائقية» تعلن الاستحواذ على سلاسل أفلام عالمية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت القناة التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة، أن البث الذى سيبدأ يوم الأحد 19 فبراير الثامنة مساء، سيكشف للمرة الأولى تعاون القطاع مع عدد كبير من الشركات الكبرى حول العالم.

ونجحت القناة فى التعاون مع شركات من دول العالم المختلفة مثل سويسرا والنمسا، وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبيرو، من خلال التعاقد المباشر مع هذه الشركات لتوفير مواد وثائقية تغطى موضوعات مختلفة وتقدم محتوى ثريا، يعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية. ويضع المشاهد المصرى فى قلب خارطة المواد التلفزيونية ذات الطابع الكوكبى، وبحيث لا ينعزل عن سياق المعارف التى باتت تشكل معالم العصر الحديث.

وقال أحمد الدرينى، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة: نهدف فى خطط استحواذنا لإتاحة مواد علمية وتاريخية وفنية وسياسية وعسكرية توفر للمشاهد المصرى والعربى إطلالة على العالم ومروياته الكبرى وقضاياه الملحة، وبحيث تتيح له النظر بعيون حضارات وثقافات أخرى على الماضى بأكمله.

وعملت قناة "الوثائقية" على الاستفادة من التجارب الثرية للشركات العالمية وتحويلها لتجربة مصرية مختلفة عبر ترجمتها ودبلجتها لتوفر للمشاهد المصرى والعربى فرصة للتعرف على الثقافات والإنتاجات المختلفة حول العالم.

وفى هذا الصدد، قال شريف سعيد، رئيس قناة "الوثائقية": نهدف لإحياء صناعات عدة على هامش صناعة الفيلم الوثائقى، وتحويل مصر إلى مركز ثقل إقليمى على مستوى الوثائقيات.. إنتاجًا واستحواذًا، وإدارةً للملف ككل.

وأفاد القطاع بأن الأفلام والسلاسل الوثائقية المستحوذ عليها تنوعت فى موضوعاتها لتغطى طيفًا واسعًا من الاهتمامات المتوقعة والمدروسة للجمهور المصرى والعربى بشكل عام.

وشكلت الأفلام المستحوذ عليها مجموعة منتقاة بعناية تغطى موضوعات الحياة البرية والطبيعة، والموضوعات التاريخية ذات الطابع العالمى، بالإضافة لأفلام ذات طابع إنسانى تعرض للمرة الأولى فى الشاشات العربية.

وذكرت القناة أن مجموعة الأفلام الجديدة ضمت سلاسل تقدم موادًا وثائقية حصرية؛ مثل سلسلة أفلام "هتلر كما لم تشاهده من قبل" والتى تظهر فيها مشاهد تعرض للمرة الأولى، بالإضافة لمشاهد تم تلوينها بأحدث التقنيات العالمية توفر للمشاهد المصرى والعربى عمومًا تجربة مشاهدة متفردة.

بالإضافة إلى مجموعة من أفلام الطبيعة والحياة البرية والتى تضع المشاهد فى قلب الطبيعة من خلال كاميرات فائقة الجودة، استخدمت للمرة الأولى لتصوير الحياة البرية حول العالم.

وتناولت بعض من هذه الأفلام المستحوذ عليها عبر عقود شراكات عالمية وقعها قطاع الإنتاج الوثائقى مع الكيانات النظيرة، همومًا إنسانية مشتركة، وطموحات وتجارب تعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية منها سلسلة أفلام وثائقية عن التجارات غير المشروعة حول العالم، وهى سلسلة من 6 أجزاء تم إنتاجها وتصويرها فى عدة دول حول العالم تغطى قارات العالم وتوفر تجربة مشاهدة لم يسبق عرضها على أى قناة مصرية أو عربية.