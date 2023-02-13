السيسى يشارك فى جلسة تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادى المصرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور ممثلى عدد من الشركات العائلية الكبرى، إلى جانب محافظ البنك المركزى، ووزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

‎وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض الوزراء الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر فى جميع القطاعات، وكذلك عرض المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى أنشطة ومشروعات الصندوق فى مختلف المجالات.

‎وأوضح المتحدث، أن الرئيس حرص على إبراز الجهود الحالية للدولة على جميع الأصعدة لتحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية التى تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فضلا عن الإجراءات التى جرى اتخاذها لتعزيز الإطار المؤسسى الداعم للاستثمار، وعلى رأسها إقرار سياسة ملكية الدولة، التى تهدف إلى تعزيز الحياد التنافسى، وإنشاء صندوق مصر السيادى كأحد الآليات لدفع الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، تحقيقا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التى تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا فى مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية فى هذا الإطار، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والصحة والتعليم والسياحة.