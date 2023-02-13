السيسى بقمة دبى: كانت هناك حالة من التشرذم واليأس عند المصريين فى 2011

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العمل والصبر والتضحية، عوامل رئيسية لنجاح الدول والحكومات، وأن الظروف والتحديات التى تواجهها كل دولة، تختلف فى طبيعتها عن تلك الظروف فى الدول الأخرى.





وأضاف الرئيس خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، أنه يمكن التوصل إلى حلول للمشكلات بالصبر والعمل.

ونوه بأن قدرات الدولة المصرية، تحتاج إلى تريليون دولار سنويا، حيث واجهت منذ 2011 مجموعة من التحديات، وكانت هناك حالة من التشرذم واليأس عند المصريين.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات، اليوم الاثنين، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى.

والتقى الرئيس السيسى، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبى.

كما شارك الرئيس، فى "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، بحضور مسؤولى عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية فى تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.